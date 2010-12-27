Минфин назвало плюсы продажи пива на стадионах

Законопроект о возвращении продажи пива был внесен в Госдуму в июле этого года.

Министерство финансов подготовило положительный отзыв на законопроект правительства о возвращении продаж пива на стадионах. Об этом сообщила газета "Известия".

Минфин отметило, что продажа алкоголя во время мероприятий не приводит к негативным последствиям, которые касаются безопасности зрителей. Также, как считают в ведомстве, реализация пива поможет стимулировать рынок потребительских услуг и увеличить инвестиционную привлекательность организации спортивных мероприятий.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле этого года. Алкоголь предлагается продавать на аренах в точках общественного питания. Во время юношеских и детских соревнований алкогольные напитки продаваться не будут.

Ранее немецкие ученые назвали полезные свойства пива.