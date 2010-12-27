Немецкие ученые назвали полезные свойства пива

По данным ученых, в пиве содержатся изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол, которые снижают риск развития ожирения печени и борются с воспалениями.

Немецкие ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга узнали, как пиво влияет на организм. Научные исследователи выяснили, что этот напиток может защитить от некоторых болезней.

По данным ученых, в пиве содержатся изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол, которые снижают риск развития ожирения печени и борются с воспалениями. Также в данном алкогольном напитке есть кислоты, они благоприятно влияют на обмен глюкозы. Это в конечном итоге помогает избегать лишнего веса.

Однако, злоупотреблять данным напитком не стоит. Также ученые не рекомендуют увлекаться солеными закусками, так как в этом случае можно наоборот получить лишние килограммы.

В 2019 году петербуржцы вошли топ-3 самых пьющих российских туристов.

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