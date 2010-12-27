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Петербуржцы вошли топ-3 самых пьющих российских туристов
Сегодня, 14:47
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nastya960

Петербуржцы вошли топ-3 самых пьющих российских туристов

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Опрос проводился в преддверии Международного дня пива.

Эксперты выяснили, жители каких российских городов больше всего выпивают на отдыхе. Опрос проводился в преддверии Международного дня пива.  Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на исследователей сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru

В первой тройке оказалась Москва (32,48%), Челябинск (14,53%) и Санкт-Петербург (13,68%). Далее в рейтинге расположились Пермь, Казань, Уфа, Саратов, Новосибирск, Нижний Новгород.

Международный день пива отмечается каждую первую пятницу августа (в 2019 году – 2 августа).

Ранее Минпромторг предложил исключить пиво из списка алкогольных напитков. 

Теги: международный день пива, пиво, топ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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