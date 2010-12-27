Петербуржцы вошли топ-3 самых пьющих российских туристов

Эксперты выяснили, жители каких российских городов больше всего выпивают на отдыхе. Опрос проводился в преддверии Международного дня пива. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на исследователей сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru
В первой тройке оказалась Москва (32,48%), Челябинск (14,53%) и Санкт-Петербург (13,68%). Далее в рейтинге расположились Пермь, Казань, Уфа, Саратов, Новосибирск, Нижний Новгород.
Международный день пива отмечается каждую первую пятницу августа (в 2019 году – 2 августа).
Ранее Минпромторг предложил исключить пиво из списка алкогольных напитков.
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