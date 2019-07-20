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Сегодня, 12:11
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Rybka123
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Пиво исключат из списка алкогольных напитков

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Проект скоро направят на согласование заинтересованным ведомствам.

В Минпромторге предложили исключить пиво из списка алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документы ведомства.

Чиновники предложили придать напитку самостоятельный статус. Об этом написано в проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 год. В документе отмечается, что ныне действующие ограничения на розничные продажи пива необходимо смягчить. В ближайшее время проект направят на согласование заинтересованным ведомствам.

Напомним, что пиво признали алкогольным напитком семь лет назад.  Алкоголем считаются любые напитки, в которых содержится более 0,5% спирта.

Фото: открытые источники

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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Медведев Саша
Сегодня 13:51

Не ври собака, пиво это алкогольная моча.

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