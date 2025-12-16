Роспотребнадзор назвал регионы-лидеры по продажам пива в России

названы субъекты России, в которых показатель по употреблению напитка превышает среднее значение по стране.

Жители из Кировской, Мурманской и Свердловской областей в 2025 году приобретали пиво в 1,5-1,6 раза активнее, чем в среднем по стране. Соответствующие статистические данные предоставили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. В опубликованных сведениях от профильного ведомства говорится о том, что в вышеназванных субъектах России объем розничных продаж пива в этих регионах составил от 64,3 до 67,9 литра на одного человека в год. При этом среднероссийский показатель составляет 41,5 литра.

... Составили 41,5 литра на человека в год, что ниже 2024 года (49,72) на 16,5 процентов. Выше среднероссийского показателя объемы розничных продаж пива зарегистрированы в Кировской (67,9 литра на человека в год), Мурманской (67,0 л), Свердловской (64,3 л), Архангельской (56 л) областях, в республиках Коми (64,2 л) и Карелия (61,5 л), Курганской (61,5 л), Кемеровской (61,3 л) и Костромской (58,2 л) областях. текст документа

В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим потреблением алкоголя.

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