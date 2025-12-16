В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим потреблением алкоголя

Эксперты привели статистику по целевому показателю употребления алкоголя населением России по регионам.

Наибольшие уровни потребления алкоголя в 2025 году на российской территории отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства со ссылкой на статистические данные объяснили, что целевой показатель потребления алкоголя за прошлый год не достигнут в 58 регионах страны.

Выше среднероссийского показателя в 1,5-2 раза потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) зарегистрированы в Республике Коми (12,24), Сахалинской области (12,25), Республике Карелии (12,37), Кировской области (12,61), Чукотском автономном округе (13,33) Еврейской автономной области (14,97), Ненецком автономном округе (19,67). сообщение пресс-службы Роспотребнадзора

Напомним, что розничные продажи алкогольной продукции в целом по России достигли 61,1 литра на душу населения в год. ЕСли говорить о динамике, то по сравнению с 2016 годом продажи алкоголя упали на 15,1 процентов.

Роспотребнадзор рассказал о том, какая вакцинация доступна россиянам.

Фото: Piter.tv