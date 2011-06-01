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В Петербурге середина этой недели будет прохладной
Сегодня, 10:45
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В Петербурге середина этой недели будет прохладной

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До конца месяца намечается сухая погода.

Эта неделя в Петербурге началась с жаркой погоды: сегодня будет +26…+28 градусов. К вечеру может прийти дождь. Однако к среде немного похолодает, сообщил синоптик Александр Колесов. 

Циклон придет в город 28 июля, он тоже вызовет осадки. После прохождения атмосферного фронта ветер повернет к западному направлению, и воздушная масса станет более прохладной. 

Так что дневная температура в Петербурге снова вернется к отметкам +20…+22 гр. В четверг будет чуть теплее, а уже к пятнице снова в городе +25…+27 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Атмосферное давление начнет расти со среды, влияние циклона закончится, и метеорологические условия определит антициклон. Поэтому до конца месяца намечается сухая погода.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Колесов оценил погоду в Петербурге во второй половине июля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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