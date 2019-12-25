Петер Абелин призвал отказаться от цели нанесения Росси стратегического поражения.

Вооруженного конфликта на украинской территории можно было избежать при наличии диалога между Россией и Европейского союза. Соответствующее заявление сделал в эфире местного издания SwebbTV западный финансовый аналитик Петер Абелин в эфире SwebbTV. Иностранный специалист пояснил аудитории, что когда в СМИ или политической сфере происходят рассуждения о "полномасштабном вторжении России", то доверие падает именно к источникам распространения такой информации, потому что в реальности эти предупреждения не соответствуют действительности.

Меня поражает, что регулярных переговоров с Россией у нас не ведется с середины 1990-х годов. В таком случае никакого конфликта у нас не было бы вовсе. У меня складывается впечатление, что нынешний конфликт создан искусственно и на самом деле представляет собой прокси-войну. И многие на Западе заинтересованы в ее продолжении. Петер Абелин, иностранный эспециалист

Эксперт добавил, что действующие и бывшие политические элиты в Швеции хотят того, чтобы молодые украинцы продолжали гибнуть в бессмысленном противостоянии с Москвой. Петер Абелин не понимает, чьи именно национальные интересы эти лица представляют и отстаивают.

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