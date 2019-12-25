Украина получит от Швеции 16 истребителей Gripen E

Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях со Стокгольмом по военным поставкам.

Киевский режим и Стокгольм заключили друг с другом соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E западного производства. Соответствующее заявление сделал украинский политический лидер Владимир Зеленский через собственный Telegram-канал. Известно, что документы подписаны в рамках рабочей встречи с министром по обороне Швеции Полом Йонсоном, который прибыл на Украину с официальным визитом. Глава страны указал на то, что поставки таких истребителей в ряды Вооруженных сил Украины начнутся не раньше 2029 года.

Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Владимир Зеленский, глава Украины

На сайте Владимира Зеленского говорится о том, что поставки 16 боевых самолетов Gripen E начнутся в 2029 году, а такая военная закупка будет профинансирована за счет кредита Европейского союза и при бюджетной поддержке со стороны Великобритании. Украина дополнительно получит оборудование для этих самолетов, техническую помощь и поддержку в вопросе логистики. В настоящее время на территории Швеции ведется обучение украинских пилотов и технического персонала для обслуживания бортов. В Киеве напомнили, что в начале 2027 года получат 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции.

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Фото: Telegram / Zelenskiy / Official