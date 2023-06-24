В Петербурге врач объяснила, как обнаруживается преддиабет

К диабету второго типа приводят лишний вес, хронический стресс, а также малоподвижный образ жизни.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" главный внештатный специалист по диабетологии городского комитета по здравоохранению Анна Лискер рассказала, как обнаруживается преддиабет.

К диабету второго типа приводят лишний вес, хронический стресс, а также малоподвижный образ жизни. По словам специалиста, преддиабет – состояние, когда уже есть определенные нарушения обмена веществ. В норме уровень сахара в крови должен быть до 5,6 ммоль/л, если кровь сдается из вены, то до 6,1 ммоль/л.

Очень часто симптомов нет или они могут быть общими. Например, человек испытывает постоянную утомляемость, какую-то слабость. Может немножко быть сухость во рту. Но чаще всего, это случайное выявление. Человек не обращает внимание на то, что у него есть жалобы, или связывает их с другими вещами – переутомился, стресс на работе или в жизни. Анна Лискер, главный внештатный специалист по диабетологии комитета по здравоохранению Петербурга

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