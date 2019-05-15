  1. Главная
Китайский фестиваль еды и культуры "Нихао, Шифу!"
Китайский фестиваль еды и культуры состоится 16 и 17 августа на территории комплекса "Севкабель Порт". График работы: 11:00-22:00. Без возрастных ограничений.

Фестиваль "Нихао, Шифу!" – путешествие в Поднебесную без перелетов. "Севкабель" на два дня станет живым китайским кварталом с уличной едой, традиционными ритуалами, шоу и маркетами. 

Ожидается свыше 30 гастрономических корнеров с аутентичной кухней из разных регионов Китая. А на сцене выступят монахи Шаолиня, исполнители китайского рэпа, хэйнаньской оперы и танцев. Состоятся мастер-классы, перформансы и инструментальные шоу. 

Лекторий под кураторством китаистки Татьяны Карповой соберет лекторов, исследователей, журналистов и знатоков Китая, чтобы поговорить об искусстве, о языке, культуре и современной жизни страны. Организаторы – команда ресторана китайской кухни "Рамен Шифу". 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

