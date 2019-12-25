Молодые стартаперы представили свои проекты на демодне от Сбера

В Петербурге прошёл демодень молодёжных и АI-стартапов Сбера.

Региональный демодень от Сбера для школьников и студентов состоялся в коворкинге "Ясная Поляна". Проекты в сфере IT, образования, медицины, бизнеса, дизайна и инженерных решений экспертному жюри представили 25 стартап-команд.

В этом году в молодёжных акселераторах Сбера приняли участие почти 2,5 тысячи молодых людей из Северо-Западного региона. В течение полугода под руководством опытных методологов и предпринимателей они развивали свои проекты. Наиболее проработанные из них вышли на очную защиту на уровне региона, а лучшие смогут побороться за победу на федеральном этапе.

В состав экспертного жюри в Петербурге вошли представители Сбербанка, университета ИТМО, СПбУТУиЭ, образовательной онлайн-платформы "Нетология", компаний "Газпром ЦПС" и "Главстрой Санкт‑Петербург".

По итогам голосования жюри победу одержали петербуржцы, презентовавшие сервис для генерации заявок на патенты с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он автоматизирует и упрощает процесс подачи документов, сокращая затраты времени и ресурсов. Второе место забрала команда, разработавшая фотокаталитический фильтр для воздуха, который в 50 раз эффективнее уничтожает бактерии и другие органические загрязнения, чем обычное UF-облучение. В числе лидеров оказался и петербургский проект по геймификации изучения китайского языка. Тут сыграла ставка на увлекательность процесса и использование современных технологий в сфере образования.

Специальные призы получили команда "Shperling AI" с конструктором внутрикорпоративных AI-ассистентов и команда "Innavigate" в номинации "Женское предпринимательство" с решением для навигации в супер- и гипермаркетах с использованием BLE-маяков: теперь ритейлерам будет легче улучшать клиентский опыт с помощью интерактивной карты построения оптимального маршрута и рекламных уведомлений.

Особенность демодня в этом году – широкое применение участниками в конкурсных работах искусственного интеллекта и нейросетей. Молодые петербуржцы представили для оценки проект, основанный на применении технологии ИИ для генерации 3D-дизайнов высокого качества, а также онлайн-тренажёр публичных выступлений на базе ИИ и другие.

Интересный проект показала команда "Easy" – гости из Ухты. Они разработали мини-приложение для школьников, которое познакомит их с миром профессий через практические кейсы от ведущих компаний. Таким образом ребята узнают, какие знания и навыки требуются для работы в разных областях.

Открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8-11-х классов, учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 15 декабря 2023 года. Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются также до 15 декабря 2023 года. Участие в обеих программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.

Фото: пресс-служба Сбера