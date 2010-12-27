Построенный в Петербурге корвет "Гремящий" вышел на госиспытания

Корабль оснащен крылатыми ракетами "Калибр".

Первый корабль проекта 20385 "Гремящий" вышел на государственные испытания в Белом море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны 7 декабря.

Корвет возведен на "Северной верфи" в Петербурге. В беломорской акватории на корабле проведут ревизию систем и механизмов. С авиацией Северного флота будут проверены комплексы радиотехнического вооружения корабля. Главным ракетным комплексом "Гремящий" проведет испытательные стрельбы по разным целям.

В прошлом месяце корабль в сложных гидрологических условиях перешел из Балтики в Белое море.

Ранее мы рассказывали, что корвет "Гремящий" получит гиперзвуковые "Цирконы".

Фото: Минобороны РФ