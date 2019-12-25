Подлодки получат "Ониксы", Калибры" и "Цирконы".

Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист пояснил, что говорит о таких проектах как 971, 949А и 885, которые получат ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

Многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами". Контейнеры для этих ракет универсальны. источник агентства

Ранее главный командующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил журналистам, что срок службы самых многочисленных на российском флоте многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза. Они также получат новое оружие.

Напомним, что крылатые ракеты "Калибр" необходимы армии для поражения целей на земле, а ракеты "Оникс" - для противодействия кораблям противника. В настоящее время гиперзвуковые ракеты "Циркон"проходят испытания. Их скорость достигает 8,5 Махов (более десяти тысяч километров в час) при дальности в 500 километров.

Дальнобойность гиперзвуковой ракеты "Циркон" увеличилась до 1500 километров.

Фото: Минобороны России

