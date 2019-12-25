Эксперты рассказал о двух вариантах российского гиперзвукового оружия "Циркон".

Дальнобойность гиперзвуковой ракеты "Циркон" увеличилась до 1500 километров. Об этом журналистам издания "Авиа.про" сообщили собственные источники. Эксперты в отрасли заявили, что отечественным конструкторам удалось модернизировать ракету.

Напомним, что сейчас в РФ существуют два варианта модификации "Циркона". Первые (базовые) способны ликвидировать мишень на дистанции от 600 до 1000 км. Вторые (обновленные) могут уничтожать цели, находящиеся на расстоянии до 1500 км. Такие характеристики позволяют ракете достать по побережья США из любой точки планеты.

Эксперты анонсировали появление "Циркона", который можно применять бомбардировщикам и истребителям. В воздушном бою ракета будет поражать авианосцы противника, а также другие корабли.

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Фото: Минобороны России