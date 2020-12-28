Ракеты запустят с подводных лодок. Испытания запланированы на текущий год.

Стало известно, когда завершатся госиспытания "Цирконов". Об этом в ходе Единого дня военной приемки заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

По словам заместителя министра обороны России, "положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки". Речь идет о проведении пусков с подводных носителей. По факту, этот процесс завершит госиспытания в 2021 году. Тогда Россия сможет приступить к серийным поставкам.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Максимальная дальность стрельбы достигает тысячи километров. Комплекс способен поражать как надводные, так и наземные цели.

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Фото: Минобороны РФ