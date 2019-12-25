В Китае казнили бывшего главу госкомпании из-за коррупции

Приговор приведен в исполнение утром 29 января.

Казнен председатель государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Со Лай Сяомина. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Правоохранительные органы уличили Сяомина в коррупции, растрате и многоженстве. Перед казнью ему позволили встретиться с близкими родственниками. Также Сяомину предоставили последнее слово.

Председателя госкомпании приговорили к казни 5 января. В суде заявили, что он потратил свыше 25 млн юаней (3,9 млн долларов). Кроме того, он получил взятки в размере 1,79 млрд юаней (около 280 млн долларов). Также Сяомина уличили в сожительстве с другими женщинами, хотя он был женат.

Ранее мы сообщили, что две женщины пострадали в результате схода снега с крыши в Уфе.

Фото: Twitter / HuarenNews