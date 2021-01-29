Две женщины пострадали в результате схода снега с крыши в Уфе. Об этом сказано в сообщении городского управления гражданской защиты.
Инцидент произошел в Калининском районе. С крыши административного здания, расположенного на улице Цветочной, произошел сход снега. В этот момент рядом со зданием находились две местные жительницы. Они оказались под снежными завалами. Также механические повреждения получил автомобиль Лада Гранта.
Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавших забрали в одну из региональных больниц. Врачи оказали помощь пострадавшим. Позднее женщин отпустили домой.
Ранее мы сообщили, что глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать.
Видео: Telegram / LIFE SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все