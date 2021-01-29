После инцидента женщин доставили в одну из местных больниц. Врачи оказали им медицинскую помощь и отправили домой.

Две женщины пострадали в результате схода снега с крыши в Уфе. Об этом сказано в сообщении городского управления гражданской защиты.

Инцидент произошел в Калининском районе. С крыши административного здания, расположенного на улице Цветочной, произошел сход снега. В этот момент рядом со зданием находились две местные жительницы. Они оказались под снежными завалами. Также механические повреждения получил автомобиль Лада Гранта.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавших забрали в одну из региональных больниц. Врачи оказали помощь пострадавшим. Позднее женщин отпустили домой.

Ранее мы сообщили, что глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать.

Видео: Telegram / LIFE SHOT