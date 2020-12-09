Президент отметил, что боеготовность армии находится на самом высоком месте в мире.

Президент РФ Владимир Путин оценил боеготовность российской армии. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По словам главы государства, боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире. Он подчеркнул, что то же самое касается ОПК.

Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армий и флота. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что в новых регионах восстановлено более 20 тысяч объектов.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года