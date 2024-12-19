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Путин: в новых регионах восстановлено более 20 тысяч объектов

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По его словам, 11 тысяч объектов построили за счет средств федерального бюджета.

В новых регионах восстановлено более 20 тысяч объектов. Об этом заявил президент РФ Владимир на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По его словам, 11 тысяч объектов построили за счет средств федерального бюджета. Глава государства поблагодарил руководителей и жителей регионов за огромную площадь.

Это общегосударственная задача. Вот это то, что сделано. В течение ближайших 5-6 лет мы должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин раскрыл детали разработки "Орешника".

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года

Теги: владимир путин, новые регионы, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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