Путин: в новых регионах восстановлено более 20 тысяч объектов

По его словам, 11 тысяч объектов построили за счет средств федерального бюджета.

В новых регионах восстановлено более 20 тысяч объектов. Об этом заявил президент РФ Владимир на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По его словам, 11 тысяч объектов построили за счет средств федерального бюджета. Глава государства поблагодарил руководителей и жителей регионов за огромную площадь.

Это общегосударственная задача. Вот это то, что сделано. В течение ближайших 5-6 лет мы должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин раскрыл детали разработки "Орешника".

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