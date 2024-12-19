Путин раскрыл детали разработки "Орешника"

Президент отметил, что шансов легко сбить или уничтожить ракету у противника нет.

Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали разработки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

Глава государства отметил, что инженеры и конструкторы думали над разработкой оружия. Он подчеркнул, что свою позицию они согласовывали с Минобороны. Президент отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.

У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года