В школе на Чукотке объяснили приготовление запеканки с помощью дрели

Кухонный миксер сломался, поэтому один из работников решил приготовить творожную массу с помощью строительного инструмента.

В школе на Чукотке приготовили творожную запеканку детям с помощью строительной дрели. Кухонный миксер вышел из строя, поэтому один из работников решил прибегнуть к нестандартному методу, сообщил телеканалу "360" секретарь МБОУ "Центр образования села Лаврентия".

О произошедшем стало известно после жалобы одного из сотрудников образовательного учреждения, который позже был уволен за нарушение дисциплины.

Прокуратура организовала проверку и выявила нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил. Само учебное учреждение и его директора оштрафовали на 110 тыс. рублей и три тысячи рублей соответственно. Работнику, который использовал дрель при готовке, вынесли дисциплинарное взыскание.

Это произошло в выходной день, когда у нас сломался миксер промышленный. Работник взял эту дрель, она новая, не была в использовании. Что она строительная, я не могу сказать. Но эта насадка была тоже новая, сообщил "360" секретарь школы

Утверждается, что это был единичный случай. На следующий день пришел специалист и починил кухонный миксер, отметил представитель учебного заведения.

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Фото: Telegram / РИА Новости