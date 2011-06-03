На Чукотке первые плавучие электростанции запустят в 2028 году

Владислав Кузнецов напомнил о планах "Росатома" по размещению в регионе четыре энергоблоков на водной поверхности.

Запуск первых плавучих электростанций в Чукотском автономном округе запланирован на 2028 год. Соответствующее заявление сделал глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в рамках презентации российского региона в павильоне Министества по развитию Дальнего Востока и Арктики, организованной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2025 году.

Проекты четыре атомных плавучих электростанций. <…> в 2028 году уже 2-3 будут. Такие плавучие атомные батарейки. Владислав Кузнецов, эксперт

Напомним, что государственная корпорация "Росатом" в период с 2028 по 2030 годы поставит властям четыре плавучих энергетического блока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке. Начало освоения Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал российский президент Владимир Путин. Сейчас проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, а также Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа в срок до 2030 года. Ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОКа первой очереди запланирован на 2029 год. Планируется добывать на объекте порядка 35 миллионов тонн руды ежегодно. Объекты второй очереди -позволят добывать 70 миллионов тонн руды в год. Реализация проекта обеспечит государству увеличение добычи меди на 25 процентов, золота - на четыре процента.

Фото: ВЭФ 2-25