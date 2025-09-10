Попова рассказала о ситуации с брюшным тифом в России

В Роспотребнадзоре сообщили о риске завозных случаев.

Ситуация с брюшным тифом в мире нестабильная, число случаев заражения растет, однако в России есть только завозные случаи. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИ Новости" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая во Владивостоке на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Эксперт уточнила, что ежегодно в мире увеличивается количество таких пациентов. Аналогичная нестабильная ситуация складывается с холерой. В Москве понимают, что эти заболевания в отдельных странах либо плохо выявляют у заболевших, либо вообще не считают такие случаи. Это приводит к дальнейшему распространению проблемы в связи с отсутствием изоляции пациентов.

В Российской Федерации у нас собственных случаев нет, есть случаи завозные, но обо всех них мы знаем и успеваем сделать так, чтобы распространения в стране не было. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что X Восточный экономический форум проводился в период с третьего по шестое сентября 2025 года во Владивостоке. Мероприятие организовывалось на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой события указан лозунг "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".

Российскую вакцину против мыта смогут производить за рубежом по соглашениям.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости