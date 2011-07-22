Российскую вакцину против мыта смогут производить за рубежом по соглашениям

Михаил Неустроев сообщил о лицензионных продажах в Киргизию, Казахстан, УЗбекистан и Монголию.

Российскую вакцину против мыта смогут производить за рубежом по лицензионным соглашениям. Препарат будет изготавливаться на базе биологических комбинатов в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства федерального исследовательского центра "Якутский научный центр" Сибирского отделения РАН Михаил Неустроев. Эксперт выступил перед СМИ по результатам профильной сессии "Агропром Дальнего Востока: взгляд в будущее", организованной на полях Восточного экономического форума в 2025 году.

По лицензионному соглашению начато производство нашей вакцины в Монголии. Готовимся подписать лицензионные соглашения с производителями в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В июле мы получили евразийский патент. Михаил Неустроев, эксперт

Мыт представляет из себя острую инфекционную болезнь лимфоузлов лошадей, от которой страдают преимущественно молодые особи. Вакцину против мыта российские ученые из Якутска разработали в 2001 году. Затем специалисты провели перерегистрацию усовершенствованной прививки в 2021 году.

Попова: прирост заболеваемости в текущем эпидсезоне за неделю составляет 10-13%.

Фото: pxhere.com