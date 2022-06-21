Попова: прирост заболеваемости в текущем эпидсезоне за неделю составляет 10-13%

В Роспотребнадзоре указали на показатели заболевших по стране.

Прирост заболеваемости респираторными инфекциями в настоящее время уже фиксируется на российской территории. Соответствующее заявление журналистам сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница из профильного ведомства уточнила, что показатель увеличивается еженедельно на 10-13 процентов. Таким образом специалист сообщила о том, что страна вступает в эпидемиологический сезон по таким заболеваниям как грипп и респираторные инфекции.

Начало динамического роста мы уже видим: неделя к неделе плюс 10-13% в общей сумме вирусов негриппозной этиологии в целом регистрируется по РФ. Вирусов гриппа пока очень мало, но он уже есть, он уже пришел. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анна Попова уточнила, что грипп - это опасное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения у человека.

Попова назвала абсолютно стабильной ситуацию по холере в России.

Фото: Правительство России