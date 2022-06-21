  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Попова: прирост заболеваемости в текущем эпидсезоне за неделю составляет 10-13%
Сегодня, 13:56
50
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Попова: прирост заболеваемости в текущем эпидсезоне за неделю составляет 10-13%

0 0

В Роспотребнадзоре указали на показатели заболевших по стране.

 Прирост заболеваемости респираторными инфекциями в настоящее время уже фиксируется на российской территории. Соответствующее заявление журналистам сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница из профильного ведомства уточнила, что показатель увеличивается еженедельно на 10-13 процентов. Таким образом специалист сообщила о том, что страна вступает в эпидемиологический сезон по таким заболеваниям как грипп и респираторные инфекции.

 Начало динамического роста мы уже видим: неделя к неделе плюс 10-13% в общей сумме вирусов негриппозной этиологии в целом регистрируется по РФ. Вирусов гриппа пока очень мало, но он уже есть, он уже пришел.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анна Попова уточнила, что грипп - это опасное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения у человека.

Попова назвала абсолютно стабильной ситуацию по холере в России.

Фото: Правительство России

Теги: анна попова, вэф, вэф 2025, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии