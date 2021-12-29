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В Самаре погиб мужчина во время работ по уборке снега

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В соцсетях появилось видео с места происшествия.

В Самаре на колесном погрузчике во время работ по уборке снега погиб мужчина. Происшествие случилось на парковке ТЦ "Империя". Как сообщили в управлении СК РФ по региону, по предварительным данным, причиной смерти мужчины могло стать нарушение требований охраны труда.

В соцсетях появился  ролик с места происшествия. На кадрах видно, как погрузчик крутится вокруг своей оси, а на крыше машины лежит тело мужчины. Пользователи предполагают, что мужчина мог заниматься ремонтом снегоуборочной машины, пока она работала, и его в этот момент зажало ковшом.

В ведомстве сообщили, что сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали, что в Кронштадте задержали водителя автобуса по подозрению в убийстве пенсионера одним ударом. 

Видео: Telegram/SHOT

Теги: гибель мужчины в самаре, уборка снега
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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