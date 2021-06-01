На Украине состоялись испытания самоходки "Богдан"

Командование ВСУ заявляет, что данное оружие отвечает стандартам НАТО.

Украинские военнослужащие провели испытания самоходной артиллерийской установки "Богдан". Об этом сообщает сетевое издание "Военное обозрение".

Испытания САУ состоялись на полигоне "Широкий Лан" в Запорожской области.

По данным СМИ, командование ВСУ заявляет, что данное оружие отвечает стандартам НАТО. Его калибр – 155 миллиметров, "Богдан" изготовлен из украинской стали и может вести огонь боеприпасами, используемыми военными Североатлантического Альянса.

На видео, которое было опубликовано на Youtube-канале "Военного телевидения Украины", обозреватели СМИ заметили, что ствол САУ отклонен на небольшой угол от центральной оси. По мнению экспертов, это является недостатком оружия, что может сказаться на точности стрельбы снарядами крупного калибра.

Ранее мы сообщали, что Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины.

Видео: Youtube/ Військове телебачення України