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Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины
Сегодня, 8:10
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Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины

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Frankfurter Allgemeine Zeitung спросил президента Украины об отношении к Союзному государству.

Президент Владимир Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины. Такое заявление глава государства сделал в рамках интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Одним из пунктов, который беспокоит Киев, являются договоренности по углублению интеграции между Москвой и Минском. Они проводятся в рамках соглашения о Союзном государстве.

У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону.

Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению политика, если Минск и Москва захотят включить в договоренности оборонную сферу, то это может оказать значительное давление на Киев. При такой обстановке дел Россия получит контроль над Вооруженными силами Белоруссии, считает Зеленский.

Напомним, что договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан дипломатами 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019 года стороны приняли программу по углублению интеграции.

Зеленский: "Из-за моратория на землю Украина потеряла почти "два Крыма"".

Фото: Telegram/Zelenskiy  Official

Теги: frankfurter allgemeine zeitung, белоруссия, владимир зеленский, союзное государство
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Сегодня 8:51

Мнение индюшки на праздничном столе!!!

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