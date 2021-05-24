Зеленский: "Из-за моратория на землю Украина потеряла почти "два Крыма""

На фоне действующего моратория на продажу сельскохозяйственной земли Украина за последние 20 лет потеряла 5 миллионов гектаров государственной земли. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Земля".
Президент Украины отметил, что за годы существования моратория политики и бизнесмены присвоили около пяти млрд гектаров земель, что сравнимо с двумя территориями Крыма.
Украинский лидер пообещал сделать все необходимое, чтобы вернуть и то, и другое.
Песков: Путин готов обсуждать с Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества.
Видео: Всеукраїнський Форум Україна 30
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