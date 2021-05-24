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Зеленский: "Из-за моратория на землю Украина потеряла почти "два Крыма""

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Президент Украины отметил, что за годы существования моратория политики и бизнесмены присвоили около пяти млрд гектаров земель.

На фоне действующего моратория на продажу сельскохозяйственной земли Украина за последние 20 лет потеряла 5 миллионов гектаров государственной земли. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Земля".

Президент Украины отметил, что за годы существования моратория политики и бизнесмены присвоили около пяти млрд гектаров земель, что сравнимо с двумя территориями Крыма.

Украинский лидер пообещал сделать все необходимое, чтобы вернуть и то, и другое.

Песков: Путин готов обсуждать с Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества.

Видео: Всеукраїнський Форум Україна 30

Теги: владимир зеленский, крым
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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