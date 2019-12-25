В ФСБ оценили темпы строительства Украиной "Стены" на границе с РФ

По данным ведомства, в 2020 году работы по возведению были приостановлены.

Первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов заявил, что власти Украины приостановили работы по возведению рвов на границе с РФ. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам Кулишова, в течение 2020 года не было зафиксировано проведение каких-либо работ по "Стене", что, возможно, связано с отсутствием достаточного финансирования.

Российская Пограничная служба ведет наблюдение за реализацией этого проекта с 2014 года. Кулишов отмечает, украинские власти планировали помимо рытья противотанковых рвов установить сигнальные системы, инженерные заграждения, а также обустроить точки для ведения огня военнослужащими и боевой техникой.

По данным главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дайнеко, на сегодняшний день общая потраченная сумма на "Стену Яценюка" составила около 72 миллионов долларов. В настоящее время обустроено приблизительно около 400 километров противотанкового рва, более 300 километров рокадной дороги, а также 70 километров "колючки" и 100 километров металлического забора.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу.

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