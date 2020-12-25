Украина намерена бороться с "Северным потоком - 2" до конца

Украина намерена бороться с проектом "Северный поток - 2" до конца. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид. Его слова приводит "РИА Новости".

Кулеба отметил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, пока "игра не завершилась - ничто не проиграно".

Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией.

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