  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Украина намерена бороться с "Северным потоком - 2" до конца
Сегодня, 20:43
133
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Украина намерена бороться с "Северным потоком - 2" до конца

0 0

Украина намерена бороться с проектом "Северный поток - 2" до конца. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид. Его слова приводит "РИА Новости".

Кулеба отметил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, пока "игра не завершилась - ничто не проиграно".

Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией.

Фото: pixabay.com

Теги: дмитрий кулеба, мид украины, северный поток - 2, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии