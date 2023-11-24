В МИД Британии уверены в успехе переговоров по продаже Турции Eurofighter

Дэвид Лэмми рассказал о планах по сделке с Анкарой относительно самолетов Eurofighter Typhoon.

Глава британского министерства по иностранным делам Дэвид Лэмми сообщил, что уверен в положительном исходе переговоров по продаже турецкому государству западных истребителей Eurofighter Typhoon. Соответствующей информацией чиновник из Соединенного королевства поделился с местными журналистами из и здания (Hurriyet) накануне своего рабочего визита в Анкару. Эксперт объяснил, что такая сделка укрепит дружеские контакты, которые десятилетиями развивались между странами-союзниками по НАТО.

Мы продолжаем добиваться прогресса в вопросе возможного экспорта самолетов Eurofighter Typhoon в Турцию и уверены, что все четыре партнера по Eurofighter поддержат эту продажу. Дэвид Лэмми, глава МИД Британии

Напомним, что после заключения между Турцией и Россией коммерческого контракта на поставку полкового комплекта зенитно-ракетного комплекса С-400, Анкару в 2019 году исключили из американской программы по созданию истребителей нового поколения F-35. Вслед за этим в Турции стали говорить об альтернативах по замене F-35. В качестве одной из них страна рассматривает британский истребитель Eurofighter. Великобритания, Испания и Италия изначально были не против продажи Анкаре западных истребителей, однако Германия как участник консорциума, производящего самолеты Eurofighter, не давала разрешения на осуществление такой сделки.

Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие.

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