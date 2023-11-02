Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие

Кир Стармер призвал увеличить финансовые вложения в оборону страны.

Великобритания заявила о закупке у американского военного ведомства истребителей F-35A, способных нести на своем борту ядерное оружие, а именно - тактические термоядерные авиабомбы B61-12. Соответствующее заявление поступило общественности от канцелярии премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера. Иностранные чиновники утверждают, что правительство в Лондоне намерено инвестировать в национальную безопасность из-за продолжения эпохи "радикальной неопределенности"

В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность. премьер-министр Британии Кир Стармер в заявлении

Авторы местного издания The Times узнали о том, что британскими властями планируется, что подобное натовское вооружение страна сможет использовать в рамках миссий НАТО в моменты возникновения региональных кризисов. По информации от иностранной газеты, американское ядерное оружие будет впервые размещено на территории Соединенного Королевства, начиная с 2008 года. В СМИ уточнили, что в начале холодной войны Лондон располагал V-бомбардировщиками, способными нести на себе ядерное оружие. Позже такие задачи, связанные с ядерным сдерживанием, стали выполнять баллистические ракеты на подводных лодках. Сейчас ядерное оружие Соединенного Королевства размещается исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard. Эти объекты несут на борту американские баллистические ракеты Trident II (D5).

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Фото: pxhere.com