Военный эксперт считает, что альянс больше не будет создавать провокации для Москвы в Черном море.

Украинский военный аналитик Александр Артамонов заявил об отсутствии у НАТО шансов в борьбе с Россией на море. В интервью местному изданию "Украина.ру" специалист прокомментировал ситуацию, которая произошла с британским эсминцем Defender и Военно-морским флотом России у берегов Крыма в Черном море. Специалист считает, что представители ВМФ РФ способны лишить иностранный корабль хода и взять судно на абордаж.

Если будут произведены контрольные выстрелы и будет нанесен РЭБ-удар по кораблю, тогда можно предположить, что эти ребята решили доблестно погибнуть, но даже этого им предоставлено не будет. Александр Артамонов, военный эксперт

Артамонов напомнил, что российские военные в случае необходимости поднимутся на корабль и установят причину неадекватного поведения экипажа в акватории Черного моря. После этого объект будет отбуксирован в порт для составления протокола. По мнению эксперта, шансы у членов Североатлантического альянса в регионе против России отсутствуют по определению.

Аналитик заявил, что после проведения опасных маневров около полуострова некоторые члены иностранных экипажей заявили о намерении выйти на берег. Это показывает отсутствие боевого духа у сил НАТО, поэтому, по словам Артамонова, альянс вряд ли захочет принимать участие в новых провокациях.

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