В российскую армию до конца года поступят 20 танков Т-14 "Армата". Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время единого дня приемки военной продукции. Чиновник уточнил, что Вооруженные силы страны также получат 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".
В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 "Армата.
Алексей Криворучко, замглавы Минобороны РФ
Эксперт напомнил, что армии будут переданы для службы 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов. Досрочно на вооружение в Минобороны будет предоставлен комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
На Украине заявили о превосходстве танка "Нота" над российским Т-14 "Армата".
Фото: Минобороны России
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