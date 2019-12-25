В ВС РФ также поступят 65 танков Т-90М "Прорыв".

В российскую армию до конца года поступят 20 танков Т-14 "Армата". Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время единого дня приемки военной продукции. Чиновник уточнил, что Вооруженные силы страны также получат 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 "Армата. Алексей Криворучко, замглавы Минобороны РФ

Эксперт напомнил, что армии будут переданы для службы 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов. Досрочно на вооружение в Минобороны будет предоставлен комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

На Украине заявили о превосходстве танка "Нота" над российским Т-14 "Армата".

Фото: Минобороны России