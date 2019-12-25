Defense Express рассказал об уникальности танка, который не существует.

На Украине заявили о превосходстве танка "Нота" над российским Т-14 "Армата". Об этом рассказали представители издания Defense Express. Авторы материала напомнили, что секретная боевая машина Киева пока что не существует в действительности.

Танк четвертого поколения прошел через несколько итераций, последними из которых были "Боксер", "Молот" и, собственно, "Нота". Эти проекты в полете конструкторской мысли, конечно, опередили российскую "Армату", которая частично вобрала в себя наработки от последнего супертанка СССР. публикация Defense Expres

В материале аналитики рассказали, что в 90-ое годы XX века харьковские проекты танков считались концептуальными лидерами. Они объединили в себе прорывные решения в вопросе управляемости, защищенности, огневой мощи и мобильности. В статье говорится о том, что если бы "Нота" действовала бы на поле боя сейчас, то ей не было бы равных по характеристикам.

Напомним, что особенностью "Ноты" были пушка с калибром 152-мм, а также оснащение тремя магазинами барабанного типа. Она должны были использоваться для хранения и подачи боеприпасов. Первый выстрел танк был бы способен осуществить за четыре секунды.

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