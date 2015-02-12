Леонков: украинская ракета "Нептун" станет легкой "добычей" для российских ПВО

Эксперт прокомментировал высказывания украинских военных о ракете ЖК-360МЦ.

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, что украинская ракета "Нептун" станет легкой "добычей" для отечественной противовоздушной системы. Он опроверг сведения от ВСУ о том, что противокорабельная ЖК-360МЦ является уникальной и несокрушимой. Специалист уверен, что находящиеся на вооружении ВМФ РФ комплексы ПВО могут ликвидировать объект еще на подлете.

Эта ракета не является какой-то трудной мишенью для наших комплексов ПВО, особенно таких комплексов, как "ТОР-М2". Он такие ракеты может сбивать что на встречных курсах, что на догонных. Поэтому утверждения об уникальности "Нептуна" не имеют ничего общего с военно-технической мыслью, а в качестве пропаганды сойдут и так. Алексей Леонков, военный эксперт

Специалист объяснил ФАНу, что высказывания киевских аналитиков о том, что Россия не имеет необходимого оружия для борьбы с "Нептуном" не соответствуют действительности. Леонков заметил, что говорить так могут только пропагандисты, а не люди, обладающими профессиональными знаниями.

Главком армии Украины потребовал призвать Россию к ответу "за все преступления".

Фото: Defense Express Channel