Новое вооружение Киева получило название ACE ONE.

На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90. Ролик опубликован на YouTube-канале издания Defense Express. Специалисты представили концепт ударного стелс-дрона под названием ACE ONE.В кадре показано, что сначала беспилотник ликвидирует ракетой другое БПЛА, напоминающий "Орион", после чего его ликвидирует наземную боевую машину.

Разработчики украинского дрона уточнили, что ACE ONE будет использовать высокоточное управляемое вооружение, способное справиться как с воздушными, так и наземными целями. Техника сможет переносить арсенал с общей массой до одной тонны. В настоящее время в проекте задействованы 25 ученых в области авиакосмической отрасли.

Напомним, что из Киева все чаще звучат угрозы в адрес России в отношении возможного использования нового вооружения. Политический эксперт Тарас Загородний ранее призвал граждан соседнего государства "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который создается на Украине. Он уверен, что Киев создает оружие, способное ударить по центральной части РФ за 7-10 минут.

На Украине изготовят один "парадный" танк "Оплот" за весь год.

Видео: YouTube / Aircombatevolution