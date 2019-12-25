Defense Express о заключенном контракте на производство военной техники.

На Украине изготовят один "парадный" танк "Оплот" за весь год. Об этом рассказали журналисты из местного издания Defense Express. В СМИ уточнили, что контракт на производство техники подписан Харьковским заводом имени Малышева, который входит в состав "Укроборонпрома" и одним из специальных экспортеров данного концерна в январе текущего года. Соглашение между сторонами предусматривает изготовление только одного танка. "Оплот" должен появиться на параде, который запланирован на 24 августа 2021 года. Далее он будет демонстрироваться на международных выставках военной техники.

Учитывая, что программа импортозамещения "Оплота", который сейчас имеет весомую часть комплектующих российского производства, рассчитанная до 2023 года, этот танк не будет иметь ничего общего с реальным серийным образцом публикация Defense Express

Авторы статьи уточнили, что стоимость контракта "остается под вопросом". Однако себестоимость "Оплота" составляет порядка пяти миллионов долларов при учете того, что в нем используются западные комплектующие. Однако в соглашении фигурирует цена в 3,5 млн долларов. Также журналисты напомнили, что танк может быть изготовлен не менее, чем за восемь месяцев, поэтому за указанный период рабочие никак не смогут создать новый танк с нуля.

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Фото: Pixabay.com