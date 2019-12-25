Военный эксперт рассказал, что ВСУ не имеют автоматизированных систем управления.

На Украине объяснили превосходство российской армии. Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказал глава информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Эксперт объяснил, что ни одна бригада ВСУ не имеет автоматизированные системы управления. Эти комплексы помогли бы военным отслеживать аспекты боя в режиме реального времени, а также оперативно подавать сигналы при помощи радио- и пакетных данных от Высшего командования подразделениям.

Армия России получила 40 комплектов АСУ бригадного уровня — теперь они есть на вооружении и тех подразделений, что дислоцируются возле границы с Украиной Сергей Згурец, представитель Defense Express

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о том, что Киев не видят автоматизацию боевых подразделений. Сейчас финансирование идет на два проекта АСУ. На один из них уже выделено 700 млн гривен, а работы не показаны даже наполовину.

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