СМИ: Киев обновляет советские мины для размещения их в Черном море.

Украина приготовила якорные мины для кораблей российского флота. Об этом сообщили журналисты Defense Express. Они разместили фотографию мины, напоминающей гальваноударный снаряд образца 1943 года. Ее заряд составляет 20 тонн тротила. На кадре видно, что над миной поработали специалисты, которые внесли незначительные изменения. Предположительно, на опубликованном снимке представлена отремонтированная якорная и противодесантная мина, которую обновили представители частной компании "Технокластер" для ВМС Украины.

Ранее местные СМИ упоминали о том, что научно-производственная корпорация "Кливер" взялась за модернизацию советских мин и торпед. Эти снаряды достались Киеву в наследство после распада СССР. Эксперты рассказали, что фактически Украина лишилась флота в 2014 году, поэтому минная война для государства считается актуальной. Размещение торпед заставить флота перед фрегатами, эсминцами и малыми ракетными кораблями запускать тральщиков.

Также ВМС Украины может получить на вооружение универсальные донные мины УДМ-Е и авиационные донные АМД-1000. Это оружие страна получила со времен Второй мировой войны.

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Фото: Pixabay.com