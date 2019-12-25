В Раде назвали отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев

Олег Волошин рассказал, что Украина могла производить российский препарат на своей территории.

В Верховной Раде назвали отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев. Об этом в эфире местного телеканала "112" сообщил депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин. По мнению парламентария, власти страны хотят оставить граждан без обеспечения какой-либо альтернативной вакциной от коронавируса. Он полагает, что Киев мог бы запустить изготовление российской вакцины на территории государства, как это произойдет в Белоруссии.

В любом случае, какая-то альтернатива должна быть предложена. А если ее нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы – вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев Олег Волошин, украинский депутат

Политик порассуждал о том, что властям следует ставить в приоритет. Он добавил, что в первую очередь следует заботиться о здоровье и жизни населения. Волошин рассказал, что во многих странах массовая вакцинация населения будет проводиться бесплатно. Однако не все украинцы будут иметь возможность купить вакцину, если она будет реализовываться в стране за деньги.

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