Ярослав Железняк раскритиковал введенные Киевом ограничения из-за пандемии.

Борьбу Украины с коронавирусом сравнили с лечением подорожником. Об этом депутат Верховной Рады рассказал в эфире местного телеканала "112 Украина". Представитель политической партии "Голос" Ярослав Железняк сравнил меры, введенные на Украине для борьбы с распространением COVID-19 с лечением перелома народной медициной.

Все видели, как прошли эти выходные. Все видели, что некоторые рестораны дальше работали. Некоторые города отказывались выполнять карантинные условия Ярослав Железняк, украинский депутат

Политик уточнил, что если введенные Киевом меры помогут в борьбе с пандемией, то это станет случайностью. Он предложил Верховной Раде пересмотреть введенные ограничения для того, чтобы облегчить нагрузку на бизнес-индустрию.

Депутат Рады решил "потроллить" парламент Украины законопроектом.

Видео: Youtube/112 Украина