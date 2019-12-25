В Верховной Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

Илья Кива напомнил, что президент говорил об интересах внешних сил в стране.

В Верховной Раде заявили о возможном импичменте Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. По его мнению, действия главы государства могут привести к его импичменту.

Власть в нашей стране рухнула. Президент является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент за его преступную позицию по отношению к закону Илья Кива, украинский депутат

По словам парламентария, Владимир Зеленский сам объяснил свою позицию по Конституционному суду интересами внешних сил. Ранее президент говорил о том, что послы G7 и международные партнеры обещают Киеву помощь. Однако Кива усомнился в ее полезности и заметил, что это еще одно свидетельство того, что Украина управляется внешними силами.

Верховная Рада разрешила украинцам менять отчество.