Зеленский: Киев лишится кредитов МВФ, если не перезапустит КС

Президент Украины рассказал, что международные партнеры отказываются от сотрудничества с Киевом.

Владимир Зеленский заявил, что Киев лишится кредитов Международного валютного фонда, если не перезапустит Конституционный суд. Об этом политик сообщил в рамках программы программы "Свобода слова" на местном телеканале ICTV. По мнению главы Украины, Верховная Рада должна поддержать инициативу о роспуске членов КС.

Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, мы получили сигнал от МВФ, никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общества, о чем идет речь. Если не будет миссии, то у нас есть и будет дырка в бюджете Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что такая ситуация возникла из-за того, что КС принял решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Зеленский призвал главу Конституционного суда Александра Тупицкого "добровольно уйти в отставку". В ином случае решение будет принято парламентом в принудительном порядке.

Зеленский пригрозил распустить Верховную Раду.

Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV