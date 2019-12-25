Глава Украины назвал условия, в которых страну может ждать роспуск депутатов.

Владимир Зеленский пригрозил распустить Верховную Раду. Об этом украинский политик сообщил телеканалу ICTV. Он ответил журналистам на вопрос о том, не будет ли на Украине политического кризиса после решения проблем с Конституционным судом.

Что касается политического кризиса, я этого не боюсь. Я поступил как президент, защищая государство Украина...Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению политика, сейчас в стране происходит конституционный коллапс на государственном уровне. Зеленский добавил, что если он поймет, что не имеет поддержки в парламенте для решения реального политического конфликта, то власти страны будут обсуждать выход из сложившегося тупика даже путем роспуска депутатов.

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