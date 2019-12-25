За законопроект проголосовали 259 парламентариев.

Верховная Рада разрешила украинцам менять отчество. За соответствующий законопроект проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Действующее законодательство относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию. Однако прямо не предусматривает право лица изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей конституции пояснительная записка к проекту

Напомним, что принятый документ дает право лицам, достигшим 16 лет, по собственному желанию менять фамилию, имя или отчество. Граждане, достигшие 14 лет, могут воспользоваться этим правом по разрешению родителей или попечителей. Если же один из родителей отказывается дать на это согласие, то спор может помочь решить орган опеки или суд.

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