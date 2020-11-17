Депутат Рады решил "потроллить" парламент Украины законопроектом

Александр Дубинский не одобряет изменения, которые могут быть внесены в закон о КС.

Депутат Верховной Рады решил "потроллить" украинский парламент законопроектом. В эфире местного телеканала "112 Украина" представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал об инициативе по увеличению числа депутатов кворума. На данный момент необходимым количеством присутствующих является 226 человек.

Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, хочу зарегистрировать законопроект, который повышает кворум для принятия решений Верховной рады до 400 депутатов. Вы хотите, чтобы ничего не работало, давайте везде сделаем так Александр Дубинский, украинский депутат

Напомним, что Верховная Рада зарегистрировала ряд проектов, которые касаются реформы Конституционного суда. В частности, представители политической партии "Голос" хотят увеличить кворум КС Украины, необходимый для принятие решений. Также существует инициатива лишить инстанцию государственного финансирования.

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