Александр Дубинский призвал начать расследование в отношении Вячеслава Богуслаева.

В Верховной Раде Украины заявили об уничтожении "Мотор Сичи". Об этом на собственном YouTube-канале рассказал заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский. Парламентарий считает, что экс-президент и генконструктор предприятия Вячеслав Богуслаев пытается ликвидировать завод. Парламентарий потребовал от властей разобраться в ситуации.

Депутат отметил, что в настоящее время Богуслаев является почетным президентом "Мотор Сичи". Предприниматель на самом деле занимается уничтожением завода после продажи собственных акций китайским бизнесменам.

Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ Александр Дубинский, депутат Верховной Рады

Спикер уверен, что в планах Богуслаева ему помогает правоохранительная система Украины.

Депутат Верховной Рады рассказал о переломном моменте для Украины.